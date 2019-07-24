Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко

Данное обращение было направлено министру кабинета министров Украины Александру Саенко.

”Украинская правда” называет решение формальностью, поскольку закон требует освобождения от должностей всех глав местных администраций после избрания нового президента, пишет "Медуза".

В Киеве должность главы городской государственной администрации (КГГА), которая осуществляет исполнительную власть и подчиняется правительству и президенту, как правило, занимает избранный глава местного самоуправления (городской голова, или мэр). Как пишет ”РБК-Украина”, исключения из этого порядка были дважды — при президентах Леониде Кравчуке и Викторе Януковиче.

По словам Виталия Кличко, Владимир Зеленский сообщил ему о планах разделить полномочия мэра и главы КГГА и назначить на последнюю должность, предполагающую больше полномочий, ”своего человека”. Мэр Киева назвал это ”возвращением методов Януковича и лишение Киева самоуправления”.

”Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств. Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе”, — заявил Кличко.