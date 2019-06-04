04.06.2019, 17:39

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на встречу с лидерами ЕС. Тема номер один — давление на Россию

 (13)
Gazeta.ru
EST
Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на встречу с лидерами ЕС. Тема номер один — давление на Россию
AFP / Scanpix

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о ”давлении на Россию”. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, он хочет обсудить возможные варианты давления на российское государство, а также принудить его к заключению мира.

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса «как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?», — отметил Зеленский.

Глава государства прибыл в Брюссель 4 июня, чтобы встретиться с лидерами ЕС в ходе своего первого государственного зарубежного визита.

Читайте также:
Читайте также: