04.06.2019, 17:39
Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на встречу с лидерами ЕС. Тема номер один — давление на Россию(13)
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о ”давлении на Россию”. Об этом он написал в своем фейсбуке.
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