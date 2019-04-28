Владимир Зеленский готов обсуждать новые "условия сосуществования" Украины и России

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации <…>. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России", — заявил Зеленский.

Зеленский, одержавший победу во втором туре президентских выборов, еще в ходе избирательной кампании провозгласил достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей. По его словам, он готов на любые переговоры ради прекращения огня на линии соприкосновения. Зеленский также заявлял о приверженности Минским соглашениям и готовности сменить команду переговорщиков в Минске.

При этом, по его словам, Москва должна продемонстрировать готовность к деэскалации. Конкретным же подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле "всех на всех". Политик также отметил, что на Украину не следует оказывать давления. "Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса", — добавил он.

"Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса", — написал Зеленский. "Настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма", — подчеркнул Зеленский.