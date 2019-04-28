Владимир Зеленский готов обсуждать новые "условия сосуществования" Украины и России

Избранный президент при этом посоветовал Кремлю не тратить время, пытаясь соблазнить украинских граждан российскими паспортами. Принять это предложение могут только те, кто находится под воздействием российской пропаганды или пытается избежать уголовного преследования на Украине, считает будущий глава государства.
Зеленский добавил, что готов передать Москве список украинцев, которым вскоре станет "некомфортно" проживать в стране. Также избранный глава Украины сам предложил убежище, защиту и гражданство всем, кто готов "сражаться бок о бок за свободу".
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины, назвав это "чисто гуманитарным" решением. Указ позволяет позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.
Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина вмешательством во внутренние дела страны, попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса". Он также потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с указом Путина.
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского шаг России тоже раскритиковали, отметив, что таким образом РФ "признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта".
Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.
Президент РФ 27 апреля допустил возможность предоставления российского гражданства по упрощенной схеме всем гражданам Украины, а не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил на пресс-конференции в субботу по итогам своего визита в Китай.