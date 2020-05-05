Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь юбилея Победы

Медаль вручена ”за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике”, пишет "Медуза".

5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

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