05.05.2020, 15:49

Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь юбилея Победы

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Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь юбилея Победы
Фото: Посольство России в КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщает российское посольство в Северной Корее, ссылаясь на указ президента РФ.

Медаль вручена ”за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике”, пишет "Медуза".

5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

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