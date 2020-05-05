Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь юбилея Победы

Глава КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщает российское посольство в Северной Корее, ссылаясь на указ президента РФ.
Медаль вручена ”за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике”, пишет "Медуза".
5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.
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