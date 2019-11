Владимир Познер: они думают, что Россия хочет напасть. Откуда эти мысли?

И вот это правительство обращается к России с просьбой прислать три-четыре дивизии, чтобы они были на границе с США. Кто-нибудь думает, что Соединенные Штаты это бы допустили? Конечно — нет. Точно так же Россия не допустит, чтобы на ее границе су Украиной появился НАТО. Это — из области безопасности.

- Но вы же сами недавно сказали: "Я не оправдываю Крым". Это цитата. Сейчас — оправдываете.

- Я не оправдываю. Я показываю вам аргументацию. Я не оправдываю и то, что сделал Кеннеди. Но за всем этим есть логика.

- А почему Россия считает, что НАТО — это не оборонительный, а агрессивный союз? Кого за последние десятилетия оккупировал, напав, блок НАТО? Если же посмотрим на действия России, то увидим, что агрессия как раз имела место.

- Ну, Соединенные Штаты там немножечко в Ираке, в Афганистане…

- Это — другое. Но вот что касается стран, которые граничат с Россией — у них есть право и основания опасаться России?

- НАТО бомбил Сербию чуть-чуть.

- А Сербия — Хорватию, Словению, боснийских мусульман, косовских албанцев.

- Но Сербию бомбил НАТО, а не кто-либо другой.

- Защищая тех, кого истребляла Сербия.

- Но ведь ООН это не поддержала. А НАТО решил — вот так. И есть другая сторона: НАТО создан против России. И рассматривается здесь как противник.

- Но вы же сами говорили, что в девяностых и в начале двухтысячных этого не было.

- Когда Путин пришел к власти, в двухтысячном году он официально предложил — примите Россию в НАТО.

- В своей книге Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power Збигнев Бжежинский говорил, что это возможно.

- Но почему-то не случилось. Говорил также — примите нас в Европейский Союз. И это тоже не случилось. Я еще раз говорю, что когда та или иная страна как-то поступает, то нужно задать себе вопрос: а зачем? Ну, не просто потому, что плохой дядя. Должны быть какие-то причины для принятия того или иного решения. И вот вы говорите — отравление. Я абсолютно не верю, что Путин к этому имеет отношение. Но ему сразу это прилепили. "Это он приказал!" Зачем? Ему это что — нужно?

- А на Донбассе, что, тоже не было российских войск?