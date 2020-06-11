Владелец Zara закроет 1200 магазинов по всему миру

Inditex заявил, что «поглотит» от 1000 до 1200 небольших магазинов бренда Zara, работающих с потерями.

Ожидается, что закрывать будут магазины, сосредоточенные в Азии и Европе. Стоит отметить, что 107 магазинов Inditex в Великобритании менее подвержены такому риску.

Однако, Inditex заверил, что «численность персонала останется стабильной», и работникам предложат позиции в других отраслях, таких как отправка онлайн-покупок.

Общее количество магазинов после закрытия упадет с 7,412 до 6700. Однако, Zara также планирует реорганизацию, которая будет включать открытие 450 новых магазинов

Inditex, одна из крупнейших в мире компаний, торгующих одеждой, сильно пострадал во время пандемии. Продажи упали на 44% - до 3,3 млрд евро в период с 1 февраля по 30 апреля, первого квартала финансового года.

Компания сообщила, что чистый убыток за квартал составил 409 миллионов евро.

Тем не менее, по словам Inditex, рост продаж в Интернете компенсировал часть потерь. Продажи онлайн выросли на 50% в годовом исчислении в течение квартала и на 95% в годовом исчислении в апреле.

Согласно новому плану Inditex, к 2022 году онлайн-продажи составят более 25% от общего объема продаж по сравнению с 14% в 2019 финансовом году. Крупные магазины будут действовать в качестве распределительных центров продаж в Интернете.

Inditex, контролируемый ее основателем, Amancio Ortega, планирует потратить 1 млрд евро на развитие онлайн-торговли к 2022 году и еще 1,7 млрд евро на интеграцию магазинов с веб-сайтами для более быстрой доставки и отслеживания продуктов в режиме реального времени.