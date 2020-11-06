Виталия Кличко переизбрали мэром Киева

За пост главы города на выборах 25 октября боролись 20 кандидатов. Избирательной комиссии потребовалось почти две недели, чтобы обработать более 700 тысяч бюллетеней. За Кличко проголосовали 365 161 избиратель. Сам политик не участвовал в голосовании из-за заражения коронавирусом.

В Киевский городской совет по итогам выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность" (20,52%), УДАР(19,98%), "Единство" (8,74%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (7,81%), "Слуга народа" президента Зеленского(7,53%), "Батькивщина" (7,49%) и "Голос" (5,97%). Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.