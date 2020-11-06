Виталия Кличко переизбрали мэром Киева
Виталий Кличко переизбран на пост мэра Киева. 49-летний политик набрал 50,52% голосов избирателей в столице Украины, сообщила в пятницу, 6 ноября, глава городского избиркома Валентина Королькова.
Виталий Кличко переизбран на пост мэра Киева. 49-летний политик набрал 50,52% голосов избирателей в столице Украины, сообщила в пятницу, 6 ноября, глава городского избиркома Валентина Королькова.
За пост главы города на выборах 25 октября боролись 20 кандидатов. Избирательной комиссии потребовалось почти две недели, чтобы обработать более 700 тысяч бюллетеней. За Кличко проголосовали 365 161 избиратель. Сам политик не участвовал в голосовании из-за заражения коронавирусом.
В Киевский городской совет по итогам выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность" (20,52%), УДАР(19,98%), "Единство" (8,74%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (7,81%), "Слуга народа" президента Зеленского(7,53%), "Батькивщина" (7,49%) и "Голос" (5,97%). Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
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