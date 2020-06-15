Вирусологи Германии продолжают спорить о мерах борьбы с коронавирусом

Ограничения общественной жизни из-за коронавируса SARS-CoV-2 действуют в Германии уже почти три месяца — с середины марта они сначала постепенно ужесточались, а в мае началось их поэтапное смягчение. В то же время ведущие немецкие вирусологи продолжают спорить о целесообразности тех или иных мер борьбы с эпидемией. DW собрала самые свежие высказывания специалистов.

Как носить маску? И помогает ли вообще масочный режим?



Использование защитных масок для борьбы с распространением вируса было одной из самых спорных тем с самого начала пандемии. Их эффективность по-прежнему оценивается неоднозначно. То, как сейчас используются маски, критикует, к примеру, глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек (Hendrik Streeck). "Люди сминают свои маски и кладут их в карманы брюк, постоянно их трогают и по две недели носят их, вероятно, не стирая. Это прекрасная питательная среда для бактерий и грибка", — заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном 10 июня. Штрек напомнил также, что в начале пандемии рекомендовалось даже, напротив, не носить маски — и из-за зачастую неправильного их ношения, и из-за ложного ощущения защищенности.

Не так критичен в отношении масочного режима другой авторитетный вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité. Хотя и он указывает на их частое некорректное использование. "Нет ничего хорошего, когда нос оказывается не прикрыт маской — она должна закрывать все органы дыхания", — подчеркнул он в своем подкасте 9 июня. Одновременно эксперт отметил, что последние исследования говорят о том, что именно нос является органом, через который может зачастую происходить заражение SARS-CoV-2.

Примечательно, что в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению защитных масок и теперь советует надевать их в общественных местах и закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию. Разумеется, при соблюдении правил гигиены.