Виновен ли Иран во взрывах танкеров в Оманском заливе?

Вечером 13 июня в 22:20 по местному времени Центральное командование США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида, распространило крупнозернистое черно-белое видео, выложив его на своем сайте, на сайте ВМС США и на YouTube.

Как утверждает американская сторона, кадры видеоролика длиной одну минуту 39 секунд демонстрируют, как к борту "Кокука Карейджес" приближается патрульный катер морских сил иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), чтобы снять с борта танкера неразорвавшуюся магнитную мину.

На первых кадрах видео, действительно, можно увидеть размытые силуэты нескольких мужчин в спасательных жилетах, один из которых подтягивается к борту танкера. Однако опубликованное видео очень плохого качества, изображение на нем нечеткое, кроме того, видеоролик склеен из нескольких эпизодов. Неясно также, когда и как он был снят.

Кроме видеозаписи, Центральное командование США опубликовало две фотографии танкера "Кокука Карейджес", сделанные на расстоянии. Красными стрелками на фотографии помечена большая пробоина в задней части борта выше ватерлинии и выпуклый предмет округлой цилиндрической формы в середине борта — на фотографии видны лишь его очертания.

По словам Вашингтона, этот предмет и есть невзорвавшаяся магнитная мина, удаление которой с борта судна и доказывает опубликованное видео. На обеих фотографиях указан источник: USS Bainbridge (DDG 96). Это — название эскадренного миноносца, в настоящее время дислоцированного в регионе происшествия. Именно он забрал 21 члена экипажа "Кокука Карейджес" с голландского буксира "Coastal Ace", ранее эвакуировавшего команду с горящего танкера. С большой уверенностью можно предположить, что спасенных моряков тщательно допросили. Однако детали беседы с ними до сих пор не обнародованы.

Насколько достоверны доказательства США?

Сайт marinetraffic.com, отслеживающий передвижение морских судов, позволяет определить местонахождение танкера и его маршрут через Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским. В момент взрыва японское судно находилось у побережья Ирана. Детальное сравнение танкера в американском видеоролике с другими, более ранними изображениями "Кокука Карейджес", не оставляет сомнений в том, что на видеоматериалах Центрального командования США действительно фигурирует именно этот танкер.

Находящиеся в открытом доступе фотографии с большой вероятностью также позволяют установить, что небольшое судно на видео сбоку от японского танкера — это скоростной катер типа "Гашти", которые используются иранским "Корпусом стражей Исламской революции". Но лиц находящихся на катере людей разглядеть на фотографии нельзя, а их действия неясны. Невозможно также проверить, где и когда были сделаны снимки.

Основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс предполагает, что размытое изображение — это результат умышленных действий. На фотографиях изображено, "как иранцы снимают с борта танкера какой-то объект, предположительно, магнитную мину, но ни на одном снимке нет четкого изображения этого предмета", — рассуждает Хиггингс. И действительно, первые кадры видеоролика изображают, как находящиеся на катере люди снимают с борта катера странный объект, при этом они заслоняют его собой. "Почему американцы не начали снимать видео несколькими секундами раньше, когда объект еще не был скрыт?" — недоумевает основатель Bellingcat.

Новый пресс-релиз Пентагона: 11 снимков

Опубликованные Вашингтоном видео и две фотографии не произвели желаемого эффекта на западных партнеров Вашингтона. После одностороннего выхода США из заключенного с Тегераном соглашения об ограничении иранской ядерной программы именно европейцы стремились наладить диалог с Ираном. Кроме Соединенных Штатов лишь Великобритания открыто обвинила Иран в нападении на два нефтяных танкера.

17 июня министерство обороны США опубликовало новый пресс-релиз, включавший в себя одиннадцать цветных фотографий и документ в формате Word с их подробным описанием. К пресс-релизу прилагался график в формате PDF, в лапидарном стиле воссоздающий события 13 июня 2019 года в Оманском заливе.