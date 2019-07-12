Вильнюсский суд дал санкцию на блокировку портала Sputnik

"Суд санкционировал решение", — приводит слова председателя комиссии Мантаса Мартишюса портал ru.delfi.lt со ссылко на BNS. По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать в течение пяти дней.

Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT. Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране.