Вильнюсские проститутки на чем свет стоит ругают карантин

Туристы жизненно необходимы не только гостиницам, музеям и ресторанам, но и "работающим" в районе вокзала "жрицам любви". Когда из-за коронавируса люди перестали путешествовать, бизнес этих девушек стал чахнуть. Они прямо говорят: так плохо еще никогда не было, даже в самые тяжелые годы кризиса такого не было, и скидок никто не просил.

Это третья статья Гасановаса, посвященная Вильнюсскому вокзалу во время карантина.

На этот раз он рассказывает о ситуации, в которой оказались представительницы одной из самых древних профессий. Надо иметь в виду, что в Литве проституция запрещена, это нелегальный бизнес. Однако девушек не пугают ни штрафы, ни возможная судимость. Как работали, так и работают.

Каждый день, особенно, когда на город опускаются сумерки, на ул. Пилимо, Сейню и Соду появляются "работницы". Это своеобразный довольно скромный вильнюсский район красных фонарей. На своих "рабочих местах" они стоят по 1 или по 2 и ждут клиентов. В рабочие дни там работают 5-10 девушек, а в выходные иногда и вдвое больше. И спрос растет именно в пятницу и в субботу ночью. По крайней мере, так было до 15 марта.

Когда был введен карантин, в районе вокзала закрылись кафе и бары, но девушки остались на своих местах. Как сказала одна из них - Снежана - эти законы в одно ухо вошли, через другое вылетели. 24-летняя Снежана возмущена тем, что проституция в Литве вне закона.

"Пока мы работаем нелегально, мы никак не защищены. У нас нет ни медицинской страховки, ни других гарантий. Если мы не будем работать – никто о нас не позаботится, не получим никакой компенсации", – сказала она. Поэтому девушка плюнула и работает дальше. Как и другие ее товарки.

Поговорить с журналистом согласилась 30-летняя Кристина-Виктория (ее то одним, то другим именем называют клиенты, но настоящее имя она назвать не захотела). "Постоянным клиентам, которых хорошо знаю, я говорю, что я - Кристина, а тем, кого вижу в первый раз, называю имя Виктория", – рассказала она.

Кристина-Виктория "работает" на вокзале восьмой год. Чаще всего она стоит около рынка на ул. Пилимо, но иногда ходит ближе к ресторану McDonald's, поскольку ночью там больше людей и молодежи.