Вильнюс на пять недель закрывает детские сады и школы

Мэрия сообщила, что, по указанию директор администрации Повиласа Подярскиса, сегодня было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. Также с пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.

С завтрашнего дня до конца пасхальных каникул все общеобразовательные учреждения в столице будут закрыты — детские сады, школы, университеты, отменяются все мероприятия. Однако мэрия рекомендует жителям не закрываться в четырех стенах — рекомендует гулять на улице, заниматься спортом на улице, ездить на природу.

"Мы видим примеры зарубежных стран, видим как быстро распространяется вирус. Несмотря на то, что в Вильнюсе еще нет подтвержденных случаев, мы понимаем, что когда ситуация изменится — это лишь вопрос времени, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы.

Это сложные решения, все столкнемся с неудобствами и убытками, но без этого последствия будут еще серьезнее. В этот период призываю ценить работу врачей и беречь их — только от их терпения и здоровья зависит, как нас коснется этот вирус", — сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!