Вильнюс и Рига вошли в список лучших студенческих городов мира. Тарту и Таллинна там не оказалось

Всего в списке — 120 городов мира. Вильнюс занял 95-ое место, Рига — 110-ое. Ни один из городов Эстонии не вошел в список.

По данным исследования, В Вильнюсе достаточно низкие расходы на проживание по сравнению с другими европейскими столицами, а также «плата за обучение довольно разумна». Это помогло городу получить высший результат в категории доступности.

Авторы исследования отмечают, что в Риге расположены сразу три университета, входящих в число лучших рейтинга QS World University Rankings — Рижский технический университет, Рижский университет им. Страдыня и Латвийский университет. В рейтинге также отмечаются хорошие возможности трудоустройства выпускников, социальная ответственность и инклюзивность.

При составлении списка учитываются рейтинги университетов, привлекательность городов, активность и доступность работодателей, а также рейтинги студентов на основе опросов самих учащихся и выпускников.

Первые три места рейтинга заняли Лондон, Токио и Мельбурн.