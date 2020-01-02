ВИДЕО | Журналистка беларуского ТВ вышла в прямой эфир под градусом?

Запись ее эфира моментально стала хитом соцсетей, а поклонники наперебой признаются журналистке в любви и удивляются ее мужеству, поскольку считают, что инцидент может иметь самые серьезные последствия для руководства телеканала.

По ходу трансляции журналистка нередко забывала слова, читала текст с листа и говорила голосом, не слишком похожим на ее обычный тембр (на сайте телеканала легко найти другие видеосюжеты Козловой).

Заместитель генерального директора СТБ Кирилл Казаков объяснил такое состояние своей подопечной сильным нервным напряжением: "Такое бывает с молодыми журналистами, что они излишне переволнуются. Ни о каком алкоголе речи быть не может. У нас строгое правило, что употреблять алкоголь во время работы запрещено".

Пикантности добавляло то, что во включении речь шла о забеге трезвости, который прошел 1 января у Дворца спорта.