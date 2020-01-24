ВИДЕО | Жертвами шторма в Испании стали 13 человек

Последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). "Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", — говорится в сообщении службы Гражданской защиты в Twitter.

Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук призвал граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.

Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря — в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.

Председатель испанского правительства Педро Санчес в четверг побывал в наиболее пострадавших районах Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил об оказании финансовой помощи пострадавшим.