ВИДЕО | Жертвами шторма в Испании стали 13 человек
Число жертв холодного фронта в Испании, сопровождающегося сильным ветром, большими волнами и снегопадом, достигло тринадцати человек, пишет РИА Новости.
Число жертв холодного фронта в Испании, сопровождающегося сильным ветром, большими волнами и снегопадом, достигло тринадцати человек, пишет РИА Новости.
Последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). "Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", — говорится в сообщении службы Гражданской защиты в Twitter.
Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук призвал граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря — в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
Председатель испанского правительства Педро Санчес в четверг побывал в наиболее пострадавших районах Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил об оказании финансовой помощи пострадавшим.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Смертельный приют: что творили с младенцами в Одинцово
Родившая в 60 лет Шубенина: У мужа был инфаркт
Опасность заборов из профнастила: главные минусы