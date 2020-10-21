ВИДЕО | Захвативший заложников в грузинском банке мужчина выдвинул ультиматум

Такое сообщение преступник передал через одного из заложников, который вышел в прямой эфир телеканала Mtavari.

По его данным, вооруженный автоматом и гранатой мужчина удерживает 19 человек, хотя на кадрах из комнаты можно увидеть 15 заложников и самого подозреваемого.

Первоначально сообщалось, что в отделение Bank of Georgia в Зугдиди ворвались два вооруженных человека, однако позже несколько освобожденных заложников сообщили, что злоумышленник один.

Он потребовал отвести спецназ от здания и передать ему сумку с полумиллионом долларов. Время ультиматума истекает около шести часов вечера.