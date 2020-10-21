ВИДЕО | Захвативший заложников в грузинском банке мужчина выдвинул ультиматум

Взявший заложников в банке в центре грузинского Зугдиди злоумышленник дал полиции два часа на то, чтобы собрать 500 тысяч долларов. Если деньги не будут переданы, он пригрозил начать убивать людей, передают vesti.ru.
Такое сообщение преступник передал через одного из заложников, который вышел в прямой эфир телеканала Mtavari.
По его данным, вооруженный автоматом и гранатой мужчина удерживает 19 человек, хотя на кадрах из комнаты можно увидеть 15 заложников и самого подозреваемого.
Первоначально сообщалось, что в отделение Bank of Georgia в Зугдиди ворвались два вооруженных человека, однако позже несколько освобожденных заложников сообщили, что злоумышленник один.
Он потребовал отвести спецназ от здания и передать ему сумку с полумиллионом долларов. Время ультиматума истекает около шести часов вечера.
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