ВИДЕО | Захват автобуса с заложниками в украинском Луцке: террорист задержан, заложники освобождены

Ниже приводится хронология событий в Луцке.

”Поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие”, — информирует пресс-служба полиции.

Издание "Обозреватель" ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

Как рассказал журналистам начальник областного управления полиции Юрий Крошко к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. По его словам в автобусе забаррикадировался мужчина, который осуществлял выстрелы. На стеклах автобуса видны следы от пуль.

По сообщению pravda.com.ua, человек, представившийся Максимом Плохим, выдвинул правоохранителям свои условия: он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они — террористы в законе. С ним ведутся переговоры по телефону.

Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет о дословно: "Недовольство системой в Украине". В 12:14 местного времени полиция сообщила, что захвативший заложников перестал выходить на контакт. Затем полиция сообщила, что в автобусе вместе с террористом находятся 10 человек — изначально сообщалось о 20 заложниках. В 12:57 киевский журналист Юрий Бутусов сообщил, что террорист вышел с ним на связь. В автобусе, по словам "Плохого", есть дети и беременная женщина. Он требует полного внимания от журналистов. Журналист предложил в обмен на собственный приезд отпустить женщин и детей, на что террорист бросил трубку.

В 13.03 "Обозреватель" сообщил о том, что террорист стрелял в сторону полицейских и выбросил в окно гранату Ф-1, которая не взорвалась.

В сети под авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Ряд СМИ сообщает, что настоящее имя террориста: Кривошей Максим Степанович. Он родился в России в 1975 году, имеет гражданство Украины. Ранее он был судим за групповой разбой и был освобожден в 2013 году. По другой версии фамилия террориста — Кривошук.

Издание "Обозреватель" выложило видеообращение предполагаемого террориста. На записи мужчина сидит на фоне стены с автоматом в руках.

"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" — заявил он.

Журналисты с места событий сообщают, что на месте ЧП постоянно слышны выстрелы, которые раздаются каждые 10-15 минут. При этом полиция якобы не дает объяснений тому, что происходит.

По сообщению "КП в Украине", одна из пассажирок автобуса успела позвонить подруге и сообщить о нападении в 9:36 местного времени. Однако звонок вскоре прервался.

Ситуация в Луцке находится под контролем президента, в город уже вылетел глава МВД Арсен Аваков. К центру города прибыл БТР Национальной гвардии Украины. Также на место происшествия прибыло авто спасателей и пожарная машина. Известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия. Как пишет "Волинь 24", горожан к центру города не пропускают, объясняя, что "там стреляют", жителей близлежащих домов попросили отойти от окон и уйти с балконов.

В 18.05 Арсен Аваков на брифинге заявил, что правоохранителям удалось связаться с семьей и друзьями террориста. Известно, что у него есть жена и 15-летний сын, пишет "Обозреватель".

В 18.18 журналистам снова позвонила жительница Луцка Руслана Д., которая сейчас находится в захваченном автобусе. Женщина сообщила, что осталось полчаса на выполнение требований террориста.

Спустя почти 9 часов преступник разрешил полиции передать упаковки воды для заложников.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "террористический акт".

В 19.57 по данным СМИ, вторая попытка полицейского подойти к автобусу закончилась неудачей: террорист выстрелил, и парламентер отошел в сторону. Переговорщик якобы пытался договориться, чтобы террорист выпустил ребенка.

В 20.26 Максим Плохой в очередной раз пообщался с журналистами и заявил, что среди заложников есть раненый. Корреспонденты сообщают, что в автобусе периодически слышны выстрелы.

В 20.45 из автобуса вышло трое заложников. Отпущены бабушка, беременная женщина и ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видео с рекомендацией всем посмотреть фильм ”Земляне”. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.

”Фильм ”Земляне” 2005-го года. Смотреть всем”, — сказал Зеленский.

В 21.40 из автобуса начали выходить люди, к нему подъехал бронетранспортер.

В 21.44 террориста задержали.

Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников, и заломали ему руки.

В СБУ сообщили, что в автобусе, захваченном террористом, всего находились 13 человек, никто не пострадал.

Глава МВД Украины заявил, что в Харькове задержан сообщник мужчины, изъято оружие.

Луцк — город на западе Украины, административный центр Волынской области — находится примерно в 90 км от границы с Польшей.

Телеканал Russia Today выложил в своем твиттере фото с места событий.

На кадрах автобус с заложниками, который захватил неизвестный в центре Луцка.

На месте ЧП слышна стрельба. По данным полиции, в автобусе около 20 человек, у преступника есть оружие и взрывчатка.

Центр города перекрыт. В области введен оперативный план "Заложник" pic.twitter.com/CyXZW3spFI

— RT на русском (@RT_russian) July 21, 2020

