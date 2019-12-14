ВИДЕО: Зачем? Женщина заливает топливо в пакет и кладет его в багажник с покупками

Как видно на видео, женщина наливает топливо в самый обычный мешок для покупок. В какой-то момент топливо начинает просачиваться через нижние уголки пакета, но женщину это нисколько не смущает. Она кладет мешок на землю, завязывает его сверху, а затем вытаскивает из багажника еще один кулек и кладет в него протекающий мешок с легко воспламеняемой жидкостью.

Далее женщина аккуратно ставит "двойную" упаковку в багажник рядом с другими покупками. Что и как женщина собиралась делать с залитым таким образом топливом — загадка.

