ВИДЕО: Зачем? Женщина заливает топливо в пакет и кладет его в багажник с покупками

На заправке в Хьюстоне, штат Техас, очевидец стал свидетелем любопытной картины — женщина наливает топливо в мешок для покупок и кладет его в багажник автомобиля, пишет rus.delfi.lv.
Как видно на видео, женщина наливает топливо в самый обычный мешок для покупок. В какой-то момент топливо начинает просачиваться через нижние уголки пакета, но женщину это нисколько не смущает. Она кладет мешок на землю, завязывает его сверху, а затем вытаскивает из багажника еще один кулек и кладет в него протекающий мешок с легко воспламеняемой жидкостью.
Далее женщина аккуратно ставит "двойную" упаковку в багажник рядом с другими покупками. Что и как женщина собиралась делать с залитым таким образом топливом — загадка.
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