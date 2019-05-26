ВИДЕО: За неделю до календарного лета на севере России свирепствует зима

В Воркуте бушевала метель, порывы ветра достигали 22 м/с. Из-за тяжелых погодных условий была закрыта кольцевая дорога, открыты пункты временного размещения населения. Власти были вынуждены отменить занятия во всех 18 школах города.

Днем 25 мая в Воркуте ожидается снег, мокрый снег, метель, видимость 1-2 км, временами 200-700 м, ветер порывами до 25 м/с, предупредил на своей странице в соцсети Игорь Гурьев.

В Ямало-Ненецком автономном за ночь выпала двухмесячная норма осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Из-за снегопада аэропорт Салехарда в пятницу временно прекращал принимать и отправлять самолеты. Была приостановлена работа паромной переправы между городами. Кроме того, возникли проблемы с движением автомобильного транспорта.

А днем ранее зима напомнила о себе на севере Красноярского края.

Зимняя погода сохранится еще какое-то время: ветер порывами 22-27 м/с, сильные осадки, метель, гололедные явления.