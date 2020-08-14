ВИДЕО | ”Я прошу всех мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний”. Тихановская выпустила новое видеообращение

"Дорогие друзья! За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. еще полгода назад никто не верил, что белорусы могут объединиться и сказать ”Нет” старой власти. Но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор — по закону, мирно и с достоинством.

Я хочу сказать спасибо тем людям, которые были рядом со мной: моей команде, штабам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Я хочу сказать ”Спасибо” каждому человеку, каждому избирателю, который проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой — 90%. Белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу никто не верит.

Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное.

Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", передает ее слова "Медуза".