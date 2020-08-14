14.08.2020, 12:22

ВИДЕО | ”Я прошу всех мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний”. Тихановская выпустила новое видеообращение

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Основная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая после голосования вынуждена была уехать в Литву, выпустила новое видеообращение к белорусам.

"Дорогие друзья! За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. еще полгода назад никто не верил, что белорусы могут объединиться и сказать ”Нет” старой власти. Но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор — по закону, мирно и с достоинством.

Я хочу сказать спасибо тем людям, которые были рядом со мной: моей команде, штабам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Я хочу сказать ”Спасибо” каждому человеку, каждому избирателю, который проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой — 90%. Белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу никто не верит.

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Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное.

Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", передает ее слова "Медуза".

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