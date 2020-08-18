ВИДЕО | "Я не тот человек, которого можно отстроить". Самые важные моменты за 26 лет нахождения Лукашенко у власти

Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году. Спустя 20 лет нахождения у власти он заявил:

"Успокойтесь господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Отстраивать меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет".

На сегодня в Белоруссии уже 10-й день подряд проходят протесты против Лукашенко, вызванные фальсификацией на президентских выборах.