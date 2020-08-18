18.08.2020, 16:42
ВИДЕО | "Я не тот человек, которого можно отстроить". Самые важные моменты за 26 лет нахождения Лукашенко у власти(14)
Новостное агентство Reuters составило видеоподборку из архивных кадров с самыми важными моментами нахождения Александра Лукашенко у власти в Белоруссии.
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