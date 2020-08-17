ВИДЕО: ”Я готова стать национальным лидером”. Светлана Тихановская выпустила новое обращение

Вот его расшифровка:

Дорогие и любимые белорусы! Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаяние — с мужеством, а любовь — с предательством. В этот период мы должны сделать свой выбор. Этого требует от нас время.

В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны. Невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи. Их именами мы обязаны в будущем назвать улицы. Их имена останутся в нашей памяти.

У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня. Вы, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.

Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.

За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких. Но самое главное, что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления и этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия — правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги.