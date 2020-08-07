07.08.2020, 16:45

ВИДЕО | Взрыв в Бейруте с другого ракурса: ударная волна накрывает пешеходов


Video: Reuters
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Еще одно шокирующее видео взрыва в Бейруте было опубликовано недавно. На нем видно, как обрушиваются находящиеся впереди здания.

По словам министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, число погибших в результате взрыва увеличилось до 154, сообщает Reuters.

По словам Хасана, каждый пятый из пяти тысяч раненых нуждается в стационарном лечении, а 120 находятся в критическом состоянии.

Четверть миллиона человек остались без жилья, поскольку взрыв разрушил фасады зданий, выбросил мебель на улицы и выбил окна на расстоянии многих мили от места взрыва.

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