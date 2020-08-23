ВИДЕО | "Вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией". Министр обороны Беларуси пригрозил участникам протестных акций
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с угрозой по отношение к демонстрантам, если они будут использовать флаги, "под которыми фашисты организовывали массовые убийства".
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