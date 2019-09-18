ВИДЕО |Военный захватил в Киеве мост метро, открыл стрельбу и угрожал взрывом. Мужчина задержан(34)
В среду вечером мужчина в Киеве перекрыл мост метро и угрожал его взорвать. Полиция провела спецоперацию. Мужчина задержан.
В среду вечером мужчина в Киеве перекрыл мост метро и угрожал его взорвать. Полиция провела спецоперацию. Мужчина задержан.
На кадрах видео видно, как мужчина остановился на мосту в машине белого цвета. У него в руках находится флаг Украины.
Уточняется, что неизвестный в камуфляжной одежде угрожал также взорвать государственные учреждения. Кроме того, он стреляет в воздух из автомата. Полиция применила дрон.
Киевский мэр Виталий Кличко бросил свои дела и приехал на велосипеде к мосту, который угрожают взорвать.
В настоящее на месте случившегося находится полицейские, спецотряды и снайпер, четыре единицы бронетехники, пожарные, скорые, а также в воздухе летает 2 беспилотника. Проводилась спецоперация.
В 19.40 поступило сообщение, что мужчина задержан.
Заминировавшим мост Метров Киеве оказался военнослужащий ВСУ — Алексей Белько. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в прокуратуре города.
Издание выяснило, что мужчина из крымского Фороса и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах.
Также отмечается, что июне 2019 года его обвиняли в самовольном отлучении из воинской части. В итоге мужчина получил несколько дней гауптвахты
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