ВИДЕО | Военный захватил в Киеве мост метро, открыл стрельбу и угрожал взрывом. Мужчина задержан

Мужчина остановился на мосту в машине белого цвета. У него в руках был флаг Украины.

Уточняется, что неизвестный в камуфляжной одежде угрожал также взорвать государственные учреждения. Кроме того, он стрелял в воздух из автомата. Полиция применила дрон.

Киевский мэр Виталий Кличко бросил свои дела и приехал на велосипеде к мосту.

На место случившегося прибыли полицейские, спецотряды и снайпер, четыре единицы бронетехники, пожарные, скорые, в воздух были подняты 2 беспилотника.

В результате спецоперации в 19.40 поступило сообщение, что мужчина задержан.

Заминировавшим мост Метро в Киеве оказался военнослужащий ВСУ — Алексей Белько. Об этом сообщает ”Страна.ua” со ссылкой на источник в прокуратуре города.

Издание выяснило, что мужчина из крымского Фороса и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах.

Также отмечается, что июне 2019 года его обвиняли в самовольном отлучении из воинской части. В итоге мужчина получил несколько дней гауптвахты.

Позже стали известны мотивы Белько. Отмечается, что захватчик не выдвигал никаких требований, его мотив также не был политическим.

Действия Белько стали причиной сильного психологического потрясения, вызванного проблемами в личной жизни. По некоторым данным, возлюбленная Белько по имени Алена изменила ему с военным из другой части, после чего у мужчины помутился рассудок.

Кроме того, находясь на мосту он продолжал выкрикивать имя любимой девушки.