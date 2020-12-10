ВИДЕО | Военный парад в Баку: Эрдоган не считает конфликт в Нагорном Карабахе завершенным

Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею памяти погибших в боевых действиях, возложили цветы к мемориалу ”Вечный огонь”. Также были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Глава Азербайджана заявил, что военное решение конфликта было неизбежным. По его словам, дипломатический выход из ситуации найти не удалось. ”Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным”,— сказал Ильхам Алиев (цитата по ”РИА Новости”).

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению ”взяться за ум”. По его словам, руководство страны принесло беду своему народу. ”Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра”,— заявил он (цитата по ТАСС).

Выступая перед военными, Эрдоган отметил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг этого региона не закончен, пишет DW.

"Борьба, которая ведется в политическом и военном измерении, продолжится также на многих других фронтах", — отметил президент. Он призвал Ереван приложить усилия для построения добрососедских отношений с Баку и в то же время пригрозил Армении "железным кулаком Азербайджана", если она продолжит агрессивное поведение на Южном Кавказе, передает информагентство dpa.

В параде приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, до 150 единиц техники. На параде также будет представлена часть военных трофеев.

Как пишет издание haqqin.az, были показаны: захваченная в боях в качестве трофеев и находящаяся в исправном состоянии техника — пушки Д-30 в прицепе автомобиля ”КамАЗ”, Д-20 в прицепе автомобиля ”Урал”, зенитные установки на прицепе, зенитно-ракетные комплексы ”Шилка”, ”Оса-1Т”, ”КУБ”, боевые машины пехоты (БМП), танки ”Т-72”, а также непригодная техника — бронированный ”УАЗ Патриот”, легковой ”УАЗ Хантер”, грузовые автомобили ”ЗИЛ-131”, ”Урал”, ”КамАЗ”, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка ”Гвоздика”, установки БМ-21 ”Град”, БМП-1 и БМП-2.