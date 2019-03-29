ВИДЕО: Виновный в смертельном ДТП в Москве чеченец сдался властям, испугавшись Кадырова и "народного гнева"

"Столкнулись лоб в лоб. Я ехал в Москву, а он (водитель Mercedes. — Прим. NEWSru.com), соответственно, — из. И по диагонали машина так на меня и шла. Я попытался уйти левее, но он не проскочил", — рассказал позднее выживший водитель.

По словам Романа, внедорожник летел на большой скорости, и "шансов практически не было".

Мужчина добавил, что семья давно планировала поездку в Москву по просьбе дочери, которая никогда не была в столице. Раньше съездить в Москву мешали дела, а этой весной у Романа с женой, которая работала младшим воспитателем в детском саду, наконец совпал отпуск, сообщало агентство "Москва 24".

28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров через свой телеграм-канал обратился к виновнику аварии с грозным посланием. "Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился. Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением!", — написал Кадыров.

По словам Кадырова, узнав о том, что предполагаемый виновник аварии — это житель Чечни Муслим Джамбеков, он "призвал руководство правоохранительных органов Чеченской республики принять исчерпывающие меры для установления его местонахождения и задержания, если он каким-то образом вернулся в республику".

"Данный вопрос у меня на особом контроле. Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек, и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!!" — написал Кадыров.

Он предупредил этого человека, что в Чечне не прекратят его поиски, "если даже не будут искать правоохранительные органы". "Скрыться ты не сможешь. С 25 марта прошло несколько дней! Хотя бы теперь опомнись и немедленно явись в полицию или сообщи о месте пребывания", — заключил глава Чечни.

Добавим, глава Чечни не впервые призывает к ответу своих земляков, которые позорят чеченцев в глазах москвичей. Полгода назад Кадыров заставил публично извиниться хулигана Турпала Хасиева, который бросил в пассажира московского автобуса банку с возгласом "Ахмат — сила".

Увидев ролик с выходкой чеченца, Кадыров продемонстрировал в соцсетях свой гнев. "Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!" — обратился глава Чечни к автору видео. Он подчеркнул, что снимавший ролик не имеет отношения к чеченскому футбольному клубу "Ахмат" и тем "тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить "Ахмат-Сила".

"Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале", — добавил Кадыров. В то же время он пообещал лично заняться перевоспитанием хулигана, а потом взял его на работу в коммунальную службу, чтобы Хасиеву больше не пришлось выезжать на заработки в российскую столицу.