ВИДЕО: Вертолет врезался в крышу небоскреба на Манхеттене
Вертолет упал на крышу небоскреба Manhattan Motown Building в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на спасательные службы.
Вертолет упал на крышу небоскреба Manhattan Motown Building в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на спасательные службы.
Сообщается, что полиция оцепила несколько улиц, здание охвачено дымом.
По предварительным данным, пострадавших или погибших в результате происшествия нет. Об этом пишет m24.ru со ссылкой на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Единственное, о чем можно говорить, это то, что вертолету пришлось совершить вынужденную посадку или жесткую посадку, или он разбился на крыше здания, что привело к пожару. Но нет свидетельств, что это что-то большее. Однако все это очень предварительно, ситуация развивалась очень быстро. Но это все, что мы знаем", – приводит его слова телеканал Fox News.
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