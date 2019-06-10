ВИДЕО: Вертолет врезался в крышу небоскреба на Манхеттене

Вертолет упал на крышу небоскреба Manhattan Motown Building в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на спасательные службы.
Сообщается, что полиция оцепила несколько улиц, здание охвачено дымом.
По предварительным данным, пострадавших или погибших в результате происшествия нет. Об этом пишет m24.ru со ссылкой на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Единственное, о чем можно говорить, это то, что вертолету пришлось совершить вынужденную посадку или жесткую посадку, или он разбился на крыше здания, что привело к пожару. Но нет свидетельств, что это что-то большее. Однако все это очень предварительно, ситуация развивалась очень быстро. Но это все, что мы знаем", – приводит его слова телеканал Fox News.
«Не ищи меня»: Мать убитой балерины об СМС от дочери
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Неожиданный поворот в истории со смертью Доренко
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша