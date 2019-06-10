ВИДЕО: Вертолет врезался в крышу небоскреба на Манхеттене

Сообщается, что полиция оцепила несколько улиц, здание охвачено дымом.

По предварительным данным, пострадавших или погибших в результате происшествия нет. Об этом пишет m24.ru со ссылкой на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Единственное, о чем можно говорить, это то, что вертолету пришлось совершить вынужденную посадку или жесткую посадку, или он разбился на крыше здания, что привело к пожару. Но нет свидетельств, что это что-то большее. Однако все это очень предварительно, ситуация развивалась очень быстро. Но это все, что мы знаем", – приводит его слова телеканал Fox News.