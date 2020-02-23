ВИДЕО: Веривший в теорию плоской Земли инженер разбился при запуске самодельной ракеты

64-летний Хьюс рассчитывал достичь на самодельной ракете с паровым двигателем высоты в 1500 метров. Однако ракета разбилась всего в нескольких сотнях метров от места старта, ни один из парашютов не раскрылся. Крушение произошло перед объективами телекамер, ведущими запись старта для платного канала телевидения Science Channel. На странице канала в соцсети Twitter его сотрудники написали, что запуск ракеты был мечтой Хьюса, и выразили соболезнования его близким.



Рассказы о плоской Земле как пиар-ход

Сам Майк Хьюс называл себя "лучшим в мире авантюристом" (the world's greatest daredevil) и был известен благодаря своим отчаянным каскадерским трюкам, таким как прыжкам в длину на лимузине. На протяжении последних лет, однако, он сконцентрировался на конструировании ракет для полетов в космос. В 2018 году его самодельная ракета поднялась на высоту в 570 метров в калифорнийской пустыне Мохаве.

Незадолго до старта 22 февраля Хьюс заявил агентству AP, что Земля "имеет форму тарелки для игры во фрисби" и что он собирается взлететь в космос, чтобы в этом убедиться. Однако, по словам агента Безумного Майка, это был лишь пиар-ход, чтобы привлечь спонсоров.