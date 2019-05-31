ВИДЕО: Вассерман призвал судить Серебренникова за убийство театра
Участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что режиссера Кирилла Серебренникова следует судить за убийство театра имени Гоголя.
Участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что режиссера Кирилла Серебренникова следует судить за убийство театра имени Гоголя.
”Лично я бы его судил за убийство театра имени Гоголя. Конечно по московским меркам театр не выдающийся, но по общероссийским меркам театр вполне серьезный и доброкачественный. И то что на его месте сделал Серебренников — такой довольно низскосортный стриптизклуб — это, на мой взгляд, преступление против культуры”, — сказал Вассерман в интервью интернет-проекту ”И грянул Грэм” на youtube.
Режиссер Кирилл Серебренников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищенни госсредств. По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах ”Седьмой студии” на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта ”Платформа”. По данным следствия, бывший продюсер ”Седьмой студии” Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Дело бухгалтера ”Седьмой студии” Нины Масляевой суд ранее вернул в прокуратуру. Она единственная из фигурантов дела заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.
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