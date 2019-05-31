ВИДЕО: Вассерман призвал судить Серебренникова за убийство театра

”Лично я бы его судил за убийство театра имени Гоголя. Конечно по московским меркам театр не выдающийся, но по общероссийским меркам театр вполне серьезный и доброкачественный. И то что на его месте сделал Серебренников — такой довольно низскосортный стриптизклуб — это, на мой взгляд, преступление против культуры”, — сказал Вассерман в интервью интернет-проекту ”И грянул Грэм” на youtube.

Режиссер Кирилл Серебренников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищенни госсредств. По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах ”Седьмой студии” на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта ”Платформа”. По данным следствия, бывший продюсер ”Седьмой студии” Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Дело бухгалтера ”Седьмой студии” Нины Масляевой суд ранее вернул в прокуратуру. Она единственная из фигурантов дела заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.