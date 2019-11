ВИДЕО | В Великобритании произошла массовая драка в кинотеатре: группа подростков ранила 7 полицейских мачете

Офицеров вызвали в кинотеатр Star City в субботу вечером, чтобы сообщить об опасных молодых людям, вооруженных мачете: два мачете и нож были конфискованы, а молодые люди, напавшие на офицеров, оставили ранения на их лицах.

По подозрению в нападении были задержаны 13-летняя девочка, 14-летние мальчик и девочка, 19-летний юноша. Еще 14-летний подросток был задержан за вмешательство в работу полиции.

Следователи просят всех, кто стал свидетелем инцидента, связаться с полицией, чтобы поделиться имеющимися видео, фотографиями, записями или другой информацией.

Начальник полиции Йен Грин сказал порталу standard.co.uk, что столкнулся с молодыми людьми, которые сознательно пытались создать проблемы: "Это была серьезная вспышка агрессии, пугающая семьи, которые пришли в кинотеатр. Мы столкнулись с сопротивлением, поэтому офицерам пришлось использовать даже электрошокер, чтобы восстановить порядок. Очевидно, что некоторые люди, которые вчера пришли в кино, намеренно планировали создать там проблемы".

