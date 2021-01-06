ВИДЕО | В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Трампа и полицией. Протестующие ворвались в Капитолий

Протестующие ворвались в здание Капитолия в столице США Вашингтоне и окружили зал сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд.

"Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри", — написал Лэнкфорд в Twitter.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

Ранее стало известно, что из-за протестов сенат прервал заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые прорвались через кордон около Капитолия.

Он призвал американцев поддержать капитолийскую полицию и правоохранительные органы.

”Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными”, — написал Трамп в Twitter.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.

По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.