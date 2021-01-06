ВИДЕО | В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Трампа и полицией. Протестующие ворвались в Капитолий

Протестующие ворвались в здание Капитолия в столице США Вашингтоне и окружили зал сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд.
"Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри", — написал Лэнкфорд в Twitter.
Ранее стало известно, что из-за протестов сенат прервал заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.
Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые прорвались через кордон около Капитолия.
Он призвал американцев поддержать капитолийскую полицию и правоохранительные органы.
”Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными”, — написал Трамп в Twitter.
Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
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