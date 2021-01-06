ВИДЕО | В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Трампа и полицией. Протестующие ворвались в Капитолий. В город вводят Нацгвардию

Протестующие ворвались в здание Капитолия в столице США Вашингтоне и окружили зал сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд.

"Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри", — написал Лэнкфорд в Twitter.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

В Конгрессе США проходило утверждение результатов президентских выборов. Из-за протестов сенат прервал заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые прорвались через кордон около Капитолия.

Он призвал американцев поддержать капитолийскую полицию и правоохранительные органы.

”Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными”, — написал Трамп в Twitter.

Позже в среду действующий президент США Дональд Трамп приказал ввести Национальную гвардию в Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила в Twitter, что президент Трамп поручил Нацгвардии и другим ”федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия.

Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм уже написал в Twitter, что направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.

По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.