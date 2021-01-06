ВИДЕО | В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Трампа и полицией. Протестующие ворвались в Капитолий. В город вводят Нацгвардию

У здания Капитолия в Вашингтоне происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека.
Протестующие ворвались в здание Капитолия в столице США Вашингтоне и окружили зал сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд.
"Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри", — написал Лэнкфорд в Twitter.
BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun
Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
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