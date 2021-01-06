06.01.2021, 21:44

ВИДЕО | В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Трампа и полицией. Протестующие ворвались в Капитолий. В город вводят Нацгвардию

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У здания Капитолия в Вашингтоне происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека.

Протестующие ворвались в здание Капитолия в столице США Вашингтоне и окружили зал сената, заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд.

"Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри", — написал Лэнкфорд в Twitter.

В Конгрессе США проходило утверждение результатов президентских выборов. Из-за протестов сенат прервал заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые прорвались через кордон около Капитолия.

Он призвал американцев поддержать капитолийскую полицию и правоохранительные органы.

”Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными”, — написал Трамп в Twitter.

Позже в среду действующий президент США Дональд Трамп приказал ввести Национальную гвардию в Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила в Twitter, что президент Трамп поручил Нацгвардии и другим ”федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия.

Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм уже написал в Twitter, что направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.

По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

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