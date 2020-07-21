ВИДЕО | В украинском Луцке захвачен автобус. Внутри — заложники

”Поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие”, — информирует пресс-служба полиции.

Издание "Обозреватель" ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

Как рассказал журналистам начальник областного управления полиции Юрий Крошко к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. По его словам в автобусе забаррикадировался мужчина, который осуществлял выстрелы. На стеклах автобуса видны следы от пуль.

По сообщению pravda.com.ua, человек, представившийся Максимом Плохим, выдвинул правоохранителям свои условия: он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. С ним ведутся переговоры по телефону.

Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет о дословно: "Недовольство системой в Украине". В 12:14 местного времени полиция сообщила, что захвативший заложников перестал выходить на контакт. Затем полиция сообщила, что в автобусе вместе с террористом находятся 10 человек - изначально сообщалось о 20 заложниках.

В сети под авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Издание "Обозреватель" выложило видеообращение предполагаемого террориста. На записи мужчина сидит на фоне стены с автоматом в руках.

"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" — заявил он.

По сообщению "КП в Украине", одна из пассажирок автобуса успела позвонить подруге и сообщить о нападении в 9:36 местного времени. Однако звонок вскоре прервался.

Ситуация в Луцке находится под контролем президента, в город уже вылетел глава МВД Арсен Аваков. К центру города прибыл БТР Национальной гвардии Украины. Также на место происшествия прибыло авто спасателей и пожарная машина. Известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия. Как пишет "Волинь 24", горожан к центру города не пропускают, объясняя, что "там стреляют".

Луцк — город на западе Украины, административный центр Волынской области — находится примерно в 90 км от границы с Польшей.

Телеканал Russia Today выложил в своем твиттере фото с места событий.

На кадрах автобус с заложниками, который захватил неизвестный в центре Луцка.

На месте ЧП слышна стрельба. По данным полиции, в автобусе около 20 человек, у преступника есть оружие и взрывчатка.

Центр города перекрыт. В области введен оперативный план "Заложник" pic.twitter.com/CyXZW3spFI

— RT на русском (@RT_russian) July 21, 2020

