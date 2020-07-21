ВИДЕО | В украинском Луцке захвачен автобус. Внутри 20 заложников

”Поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие”, — информирует пресс-служба полиции.

Как отмечается, правоохранительные органы ввели план ”Заложник”, территория центра Луцка перекрыта, сообщает телеканал Russia Today.

Как рассказал журналистам начальник областного управления полиции Юрий Крошко к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. По его словам в автобусе забаррикадировался мужчина, который осуществлял выстрелы. На стеклах автобуса видны следы от пуль.

По сообщению pravda.com.ua, человек, представившийся Максимом Плохим, выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиком связываются по телефону. Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет о дословно: "Недовольство системой в Украине".

В сети под авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Издание "Обозреватель" выложило видеообращение предполагаемого террориста. На записи мужчина сидит на фоне стены с автоматом в руках.

"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" — заявил он.

По сообщению "КП в Украине" одна из пассажирок автобуса успела позвонить подруге и сообщить о нападении в 9:36 местного времени. Однако звонок вскоре прервался.

Ситуация в Луцке находится под контролем президента, в город уже вылетел глава МВД Арсен Аваков. К центру города прибыл БТР Национальной гвардии Украины. Также на место происшествия прибыло авто спасателей и пожарная машина. Известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия. Как пишет "Волинь 24", горожан к центру города не пропускают, объясняя, что "там стреляют".

Луцк — город на западе Украины, административный центр Волынской области — находится примерно в 90 км от границы с Польшей.

Телеканал Russia Today выложил в своем твиттере фото с места событий.