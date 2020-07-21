ВИДЕО | В украинском Луцке захвачен автобус. Внутри 20 заложников

В центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. О пострадавших пока ничего не сообщается.
”Поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие”, — информирует пресс-служба полиции.
Как отмечается, правоохранительные органы ввели план ”Заложник”, территория центра Луцка перекрыта, сообщает телеканал Russia Today.
Как рассказал журналистам начальник областного управления полиции Юрий Крошко к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. По его словам в автобусе забаррикадировался мужчина, который осуществлял выстрелы. На стеклах автобуса видны следы от пуль.
По сообщению pravda.com.ua, человек, представившийся Максимом Плохим, выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиком связываются по телефону. Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет о дословно: "Недовольство системой в Украине".
В сети под авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Издание "Обозреватель" выложило видеообращение предполагаемого террориста. На записи мужчина сидит на фоне стены с автоматом в руках.
"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" — заявил он.
По сообщению "КП в Украине" одна из пассажирок автобуса успела позвонить подруге и сообщить о нападении в 9:36 местного времени. Однако звонок вскоре прервался.
Ситуация в Луцке находится под контролем президента, в город уже вылетел глава МВД Арсен Аваков. К центру города прибыл БТР Национальной гвардии Украины. Также на место происшествия прибыло авто спасателей и пожарная машина. Известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия. Как пишет "Волинь 24", горожан к центру города не пропускают, объясняя, что "там стреляют".
Луцк — город на западе Украины, административный центр Волынской области — находится примерно в 90 км от границы с Польшей.
Телеканал Russia Today выложил в своем твиттере фото с места событий.
На кадрах автобус с заложниками, который захватил неизвестный в центре Луцка.
На месте ЧП слышна стрельба. По данным полиции, в автобусе около 20 человек, у преступника есть оружие и взрывчатка.
Центр города перекрыт. В области введен оперативный план "Заложник" pic.twitter.com/CyXZW3spFI
— RT на русском (@RT_russian) July 21, 2020
В горах под Сочи заблудилась группа из шести туристов
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
В статистике Минздрава Челябинска снова высокая смертность