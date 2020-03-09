09.03.2020, 18:46

ВИДЕО | В тюрьмах Италии вспыхнули беспорядки из-за коронавируса, погибли шестеро


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ВИДЕО | В тюрьмах Италии вспыхнули беспорядки из-за коронавируса, погибли шестеро
CESARE ABBATE, EPA

В Италии волна протестов прокатилась по тюрьмам на фоне введенных ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса. В результате погибли 6 человек, 18 получили ранения. Об этом в понедельник сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Беспорядки имели место в 27 учреждениях. Заключенные потребовали амнистии по случаю опасной эпидемии.

По данным газеты Corriere della Sera, волнения зафиксированы в миланской тюрьме "Сан Витторе", римской "Ребиббия", а также в местах заключения в Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других городов страны.

Заключенные в знак протеста взбирались на крыши построек и жгли свои матрасы, а также пытались захватить местные медучреждения.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в тюрьме Модена, где охранникам пришлось силой подавлять мятеж.

В ходе беспорядков там погибли трое людей. Еще три человека скончались в учреждениях Пармы, Алессандрии и Вероны, куда направили протестовавших. Еще 18 человек, среди которых 3 охранника и 6 санитаров, были ранены.

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В настоящее время в охваченной эпидемией коронавируса Италии зафиксированы 7 300 случаев заражения. 622 человека выздоровели, 366 – погибли.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в китайском Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По ее данным, во всем мире к настоящему времени заразились свыше 100 тысяч человек, более 3,8 тыс. умерли.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в КНР, Южной Корее, Италии и Иране.

Рекомендации Департамента здоровья Эстонии

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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