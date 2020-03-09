ВИДЕО | В тюрьмах Италии вспыхнули беспорядки из-за коронавируса, погибли шестеро

Беспорядки имели место в 27 учреждениях. Заключенные потребовали амнистии по случаю опасной эпидемии.

По данным газеты Corriere della Sera, волнения зафиксированы в миланской тюрьме "Сан Витторе", римской "Ребиббия", а также в местах заключения в Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других городов страны.

Заключенные в знак протеста взбирались на крыши построек и жгли свои матрасы, а также пытались захватить местные медучреждения.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в тюрьме Модена, где охранникам пришлось силой подавлять мятеж.

В ходе беспорядков там погибли трое людей. Еще три человека скончались в учреждениях Пармы, Алессандрии и Вероны, куда направили протестовавших. Еще 18 человек, среди которых 3 охранника и 6 санитаров, были ранены.

В настоящее время в охваченной эпидемией коронавируса Италии зафиксированы 7 300 случаев заражения. 622 человека выздоровели, 366 – погибли.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в китайском Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По ее данным, во всем мире к настоящему времени заразились свыше 100 тысяч человек, более 3,8 тыс. умерли.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в КНР, Южной Корее, Италии и Иране.

Рекомендации Департамента здоровья Эстонии