ВИДЕО: В Таиланде короновали нового монарха впервые за почти 70 лет

Сочетающая в себе черты буддизма и индуизма церемония проходила по древним традициям, насчитывающим сотни лет. Маха Вачиралонгкорн сам водрузил себе на голову корону, весом более 7 кг, приняв ее из рук главного брамина.

После этого король изрек свое первое высочайшее повеление, пообещав править справедливо. С теми же словами 69 лет назад обращался после своей коронации его отец Рама IX.

Затем была возведена на престол новая королева — давняя возлюбленная Махи Вачиралонгкорна и начальница его личной охраны в звании генерала Сутхида Вачиралонгкорн. Их брак был заключен буквально за несколько дней до церемонии коронации.

Формой государственного правления в Таиланде является конституционная монархия. Однако королевская семья обладает реальной властью и большим влиянием. В стране действуют строгие законы, которые запрещают критику монархии. При этом большинство тайских подданных относятся с реальным уважением к королю и его семье.