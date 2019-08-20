ВИДЕО: В США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету меньшей дальности

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует ТАСС, заявил, что США "взяли курс на нагнетание военной напряженности". "Мы на провокации не поддаемся", — сказал дипломат. По его словам, испытание крылатой ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД, говорит о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем и готовился к выходу из договора. Он отметил, что Россия продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.

Запуск американской ракеты состоялся на фоне взрыва в Архангельской области, предположительно ставшего следствием неудачного испытания новой российской ракеты. В СМИ высказываются версии, что это могла быть крылатая ракета "Буревестник", подводный беспилотник "Посейдон", гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", ракета донного базирования "Скиф".

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года Трамп заявил о планах выйти из договора в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 года Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев — 2 августа — выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

2 августа госсекретарь США Майк Помпео официально заявил, что Соединенные Штаты прекращают участие в ДРСМД, и вина за это лежит лишь на России, так как США давали ей полгода, чтобы вернуться к соблюдению договора, но РФ отказалась.