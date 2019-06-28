ВИДЕО | В США самолет врезался в жилой дом: есть жертвы
Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает ABC News.
Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает ABC News.
Одномоторный самолет не сумел набрать высоту при взлете и врезался в дом, находящийся в нескольких километрах от аэропорта.
Крушение уничтожило половину здания и привело к смерти одного человека внутри него. Пилот самолета также погиб на месте. Еще один человек госпитализирован с серьезными травмами.
Точная причина аварии пока что не установлена. Сообщается, что диспетчеры были на связи с пилотом судна в течение всего полета.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео