21.07.2019, 11:28

ВИДЕО: В США самолет упал в океан. Пилот выжил

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Самолет Cessna, иллюстративное фото
Самолет Cessna, иллюстративное фотоФото: sportysaircharter.com

Авария произошла неподалеку от Оушен-Сити (Мэриленд), сообщает CBS.

Легкомоторный самолет столкнулся с поверхностью Атлантического океана примерно в 400 метрах от берега. Единственный человек на борту - 23-летний пилот Тревор Дейхл сумел выбраться из кабины и выжил.

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