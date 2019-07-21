ВИДЕО: В США самолет упал в океан. Пилот выжил

Авария произошла неподалеку от Оушен-Сити (Мэриленд), сообщает CBS.
Легкомоторный самолет столкнулся с поверхностью Атлантического океана примерно в 400 метрах от берега. Единственный человек на борту - 23-летний пилот Тревор Дейхл сумел выбраться из кабины и выжил.
Plane crashes in Ocean City Maryland right off of the beach. Pilot swam to shore. pic.twitter.com/KZx7r4PRz1— Donna (@donnacut) July 16, 2019
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