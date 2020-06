ВИДЕО | В США попытались свалить статую президента у Белого дома

В Вашингтоне демонстранты, протестующие против расизма и полицейского насилия, попытались свалить памятник бывшему президенту США Эндрю Джексону, установленный возле Белого дома. Полиция вечером в понедельник, 23 июня, разогнала с помощью перечного газа толпу из нескольких сот человек, чтобы не позволить демонстрантам осуществить задуманное.

Несколько протестующих накинули веревку на статую всадника, пытаясь опрокинуть ее. На одной из сторон монумента черными буквами написали слово "убийца".

Just steps from the White House in Lafayette Square, protesters threw ropes over a statue of President Andrew Jackson and tried to pull it down. Police officers with riot shields and pepper spray confronted the demonstrators. https://t.co/evmgYAtGod pic.twitter.com/rcES1YbS04